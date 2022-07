Sommerferien nutzen: Bauarbeiten an verschiedenen Schulgebäuden im Vogtlandkreis

Am Montag haben in unserem sächsischen Sendegebiet die Sommerferien begonnen. Während die Schülerinnen und Schüler im Vogtland ihre freie Zeit genießen, nutzt der Landkreis die Ferien um wichtige Bauarbeiten an verschiedenen Schulgebäuden durchzuführen. Für rund 250 Tausend Euro wird zum Beispiel die Außenanlage der Parkschule Auerbach erneuert. Neben neuen Wegen und Grünflächen bekommen die Schulkinder dabei auch neue Spielgeräte. Auch an anderen Schulen stehen verschiedene Instandsetzungsmaßnahmen an. In Plauen sollen unter anderem Malerarbeiten am Beruflichen Schulzentrum „Anne Frank“ laufen. An weiteren Schulgebäuden im Vogtlandkreis wird zum Beispiel das Dach oder die Fassade saniert.