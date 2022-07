Sommerferien in Sachsen: Verein Procognita bietet kostenlose Angebote für Kinder

In Bayern ist morgen der letzte Schultag, in Sachsen laufen die Sommerferien schon. Der Verein Procognita in Plauen bietet Kindern kostenlose Angebote während der Sommerferien, gefördert durch den Freistaat Sachsen. So können die Kids immer donnerstags Lastertag im Eventwerk Plauen spielen. Montags wartet dort mit der Mindarena ein Raum voller Rätsel auf die Kinder. Mehr Infos und einen Kontakt zur Anmeldung findet ihr auf euroherz.de

Kostenlose Angebote während der Sommerferien im Eventwerk in Plauen:

Montags 10-12 Uhr Mindarena

Donnerstags 10:00 – 12:00 Uhr Lasertag

Anmeldung unter info@procognita.de oder telefonisch Plauen 03741 4030 30-0