Sommerferien: Es gilt das Freizeitticket im Landkreis Wunsiedel

In den Ferien wollen Kinder und Jugendliche öfter mal zu den Freunden, ins Kino oder ins Schwimmbad. Damit die Eltern nicht immer mit dem Auto einspringen müssen, bietet der Landkreis Wunsiedel in diesem Sommerferien wieder kostenlose Busfahrten an. Das Freizeitticket gilt ab heute bis zum Ende der Ferien am 11. September. Mit dem Ticket können Schüler mit allen Bussen der Verkehrsgemeinschaft Fichtelgebirge, mit dem fichtelBAXI und dem fichtelflexi fahren. Es nennt sich zwar Freizeitticket. Eine Karte müssen die Kids aber nicht vorzeigen. Sie müssen einfach nur an der Bushaltestelle einsteigen. Sicherheitshalber empfiehlt es sich, den Personalausweis mitzubringen.