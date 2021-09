CSU-Sommerempfang: Friedrich Merz kommt nach Hof

Die Union und Kanzlerkandidat Armin Laschet befinden sich in einem historischen Umfragetief. Um die Werte zu verbessern, setzt Laschet jetzt auf ein achtköpfiges „Zukunftsteam“. Neben der Frau des Hofer Landrats, Dorothee Bär, gehört auch Friedrich Merz dazu. Auf Einladung des hochfränkischen Bundestagsabgeordneten Dr. Hans-Peter Friedrich kommt Merz am Abend auch nach Hof. Er gehört zu den Gästen des CSU-Sommerempfangs am Theresienstein. Die Veranstaltung ist nur für geladene Gäste.