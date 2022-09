Sommerempfang der Hofer CSU: Ministerpräsident Söder zu Besuch am Untreusee

Mittlerweile wird es kälter in der Euroherz-Region und morgen (23.09.) ist dann offiziell Herbstanfang. Die Hofer CSU nutzt den Tag heute deswegen noch für einen Sommerempfang am Untreusee in Hof. Der Hofer Landtagsabgeordnete Alexander König hat dazu auch den Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in die Sommergaststätte am Untreusee eingeladen. Beobachter erwarten von Markus Söder klare Ziele für den Wahlkampf in Hinblick auf die Landtagswahl im kommenden Jahr. Auch Alexander König will sich erneut für ein Mandat im Bayerischen Landtag bewerben. Beginn des Sommerempfangs ist um 18 Uhr.