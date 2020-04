Sommer-WM der Biathleten in Ruhpolding weiter geplant

Ruhpolding (dpa) – Der Biathlon-Weltverband IBU und der Deutsche Skiverband gehen derzeit weiter von einer Durchführung der Sommer-WM der Skijäger im bayerischen Ruhpolding aus. Wie beide Organisationen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilten, sei es aufgrund der derzeit schwierigen Situation mit der Coronavirus-Pandemie jedoch noch zu früh für eine finale Entscheidung für die Weltmeisterschaft, die vom 19. bis 23. August mit möglichst vielen Top-Athleten auf Skirollern in der Chiemgau Arena stattfinden soll. «Ein Update dazu ist Anfang Mai geplant», hieß es von der IBU, die zudem mitteilte: «Wir sind mit den Organisatoren in Ruhpolding in engem Austausch.»