Das Wetter soll ab dem Wochenende wieder schlechter werden. Passend dazu machen auch die Freibäder in Plauen langsam zu. Das Freibad Preißelpöhl schließt am Montag. In Haselbrunn könnt ihr noch bis zum 8. September schwimmen. Sollte das Wetter schlecht bleiben, schließt das Freibad auch schon früher. Ab morgen (SA) öffnet auch die Sauna in Plauen wieder. Außerdem könnt ihr an diesem Wochenende eure Bahnen im Sportbad und der Herrenhalle ziehen.