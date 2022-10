Sommer im Oktober: Bis zu 25 Grad am Wochenanfang erwartet

Erst war es tagelang bewölkt, nun steht vielerorts auch noch Regen ins Haus - doch die Aussichten muntern auf: Spätestens am Sonntag (…)

Ein Wettersturz steht zwar nicht ins Haus, mit den sonnigen Spätsommertagen ist es in Bayern aber zunächst vorbei. «Es (…)

Altweibersommer in Bayern vorerst vorbei

Sonne und bis zu 24 Grad in Bayern erwartet

Am Mittwoch wird es in Bayern sonnig und warm. Am Vormittag kann es noch neblig sein, später kommt jedoch die Sonne durch, wie der (…)