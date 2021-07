Sommer-Finale der Skispringer: Klingenthal will Zuschauer erlauben

In jedem Jahr ist es ein Highlight, wenn die Größen des Skisports nach Klingenthal ins Vogtland kommen. Die Tickets sind dann auch immer sehr beliebt. Im vergangenen Winter war wegen des Lockdowns kein Publikum erlaubt. Beim Sommer-Grand-Prix-Finale der Skispringer am 1. und 2. Oktober soll es wieder vor Ort sein. Wie die Organisatoren mitteilen, dürfen dank des genehmigten Hygienekonzepts nach aktuellem Stand bis zu 2500 Besucher an der Veranstaltung teilnehmen. Vergangenes Jahr musste der Sommer-Grand-Prix in der Sparkasse Vogtland Arena ausfallen.

Der Kartenvorverkauf für die Wettkämpfe in diesem Jahr hat bereits begonnen. Bleibt die Inzidenz bis Anfang Oktober weiterhin unter dem Wert von 35, braucht nach aktuellen Regelungen niemand einen negativen Corona-Test oder ein Genesenen- oder Impfzertifikat. Außerdem gilt Maskenpflicht auf dem Gelände.