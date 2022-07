Wer sehen möchte, was die Mediendesign-Studenten der Hochschule Hof für kreative Ideen haben, der sollte heute in Münchberg vorbeischauen. Dort eröffnet nämlich die Werkschau „Designblick“. Zu sehen gibt’s dort ausgewählte Bachelor- und Seminararbeiten – zum Beispiel Fotoprojekte oder ungewöhnliche Interaktionsdesign-Ideen. Die Werkschau am Münchberger Hochschulcampus läuft noch bis 17 Uhr.