Sommer Classics: Bad Elster plant rund 100 Veranstaltungen

Lange haben wir uns keine Termine mehr im Kalender angestrichen – gab ja keine Veranstaltungen mehr. Das ändert sich jetzt langsam wieder, auch wenn die meisten Großveranstaltungen auch dieses Jahr ausfallen. Bad Elster startet in der kommenden Woche (Fr., 4.6.) mit seiner Veranstaltungsreihe „Sommer Classics 2021“. Bis Ende August sind fast 100 Veranstaltungen angesetzt. Den Anfang macht heute in einer Woche der Tanztheaterabend „Heimatbilder“. Wie viele Besucher in die unterschiedlichen Spielstätten kommen dürfen, ist noch nicht klar. Die Anzahl wird an die behördlichen Vorgaben angepasst und für jede Veranstaltung über die digitalen Kanäle der Chursächsischen Veranstaltungs GmbH bekannt gegeben. Tickets gibt’s online oder telefonisch.

