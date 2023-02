Solidarität mit der Ukraine: Flagge weht an staatlichen Dienstgebäuden

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine jährt sich heute zum ersten Mal. In der St. Michaeliskirche in Hof findet aus diesem Anlass am Abend (18 Uhr) ein Friedensgebet in deutscher und ukrainischer Sprache statt. Der gesamte Freistaat Bayern will sich heute solidarisch mit der ukrainischen Bevölkerung zeigen. Ministerpräsident Markus Söder hat daher die Beflaggung aller staatlichen Dienstgebäude angeordnet. Das heißt, auch an den Rathäusern oder Landratsämtern in der Region weht heute die ukrainische Flagge.