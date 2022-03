Solidarität mit der Ukraine: Aktion vor dem Hofer Rathaus am Samstag

Mehr als 2 Millionen Menschen auf der Flucht, viele Tote und zerstörte Häuser. Der Krieg in der Ukraine ist verheerend – die Welle der Solidarität groß. Die Stadt Hof ruft die Menschen dazu auf, gemeinsam für die europäischen Werte, Freiheit, Frieden und Demokratie zu demonstrieren. Am Samstag (12.03.) findet ab 12 Uhr eine Solidaritätsaktion vor dem Rathaus statt. Auch der Bayerische Städtetag, dem Hof angehört, zeigt sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine. Die Aktion um 12 Uhr vor dem Rathaus soll aber auch ein Zeichen sein, hier lebende Russen nicht auszugrenzen. Die Aktion „A shared moment of solidarity for Ukraine“ ist eine europaweite Initiative.