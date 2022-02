Solidarität in Hof und der Region: Hilfstransporte in die Ukraine

Medikamente, warme Kleidung und Lebensmittel sind nur einige wenige Dinge, mit denen den Menschen in der Ukraine im Moment geholfen werden kann. Wenn ihr gerne etwas beisteuern möchtet, könnt ihr das an verschiedenen Sammelstellen in der Euroherz-Region tun. In Hof organisiert unter anderem Hanna Vinichuk den Transport von Hilfsgütern über die Grenze in die Ukraine:

Eine Liste mit Spenden-Annahmestellen findet ihr auf unserer Website.

Um 18 Uhr 30 findet im Vogtland außerdem wieder eine Friedensdemonstration statt. Das Bündnis für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage hält ihren wöchentlichen Protest am Wendedenkmal in Plauen gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine ab.