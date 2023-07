Solarpark Schönwald: Vorhaben erstmal vom Tisch

In Helmbrechts entsteht gerade die größte Photovoltaikanlage der Stadt auf einem freien Feld beim Ortsteil Ottengrün. Vom klimafreundlichen Sonnenstrom können künftig rund 1000 Haushalte profitieren. Während es dort vorangeht, ist ein ähnliches Vorhaben in Schönwald erstmal vom Tisch. Dort hätte im Ortsteil Grünhaid ein Solarpark Schönwald entstehen sollen. Der Schönwalder Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung jetzt alle bisherigen Beschlüsse zum Bauverfahren und der Flächengestaltung aufgehoben. Bereits im April hatte sich angedeutet, dass das Projekt scheitern könnte. Aus heutiger Sicht sei keine Mehrheit für die Realisierung im Stadtrat erkennbar, schreibt Bürgermeister Klaus Jaschke auf Anfrage. Vom Vorhabensträger habe es außerdem seit vielen Monaten keine Rückmeldung mehr gegeben. Wer die Kosten für die Erschließung trägt, war zuletzt völlig offen.

(Symbolbild)