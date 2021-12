Solarpark Issigau: Die Reaktionen nach dem Bürgerentscheid

Die Mehrheit der Bürger in Issgau hat sich für die geplante Photovoltaikanlage ausgesprochen. Gestern stand dazu ein Bürgerentscheid an. Konkret ging es um zwei Abstimmungen: Einmal um das Ratsbegehren für den Bau der 58 Hektar großen Anlage. Und einmal um das Bürgerbegehren der Initiative ‚Photovoltaik mit Augenmaß‘, die die Solaranlage gern auf kleinerer Fläche gesehen hätte. Die Mehrheit ist also für die 58 Hektar große Anlage.

Die Initiative akzeptiert das Ergebnis und freut sich, dass sie trotz der Wahlniederlage Einfluss auf das Projekt nehmen konnte:

So Michael Hager von der Initiative ‚Photovoltaik mit Augenmaß‘.

Die Investoren versprechen, die Bürger bei der Realisierung der Solaranlage weiter mitzunehmen:

sagt Investor Constantin Freiherr von Reitzenstein.

Auch zahlreiche Nachbargemeinden Issigaus im Frankenwald hatten die Photovoltaikanlage eines größeren Ausmaßes abgelehnt und befürchtet, dass Natur, Landwirtschaft und Tourismus dadurch gestört werden.