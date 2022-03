Solarpark in Issigau: Gemeinde Berg weiterhin dagegen

Gerade wegen der Ukraine-Krise muss sich Deutschland noch mehr Gedanken machen, wie es in Zukunft in Sachen Energie weitergeht. Um auch dem Klimaschutz gerecht zu werden, stünde natürlich der Ausbau von erneuerbaren Energien an erster Stelle. Genau das soll in Issigau passieren, mit einem neuen 58 Hektar großen Solarpark. Die Bürger hatten sich in einem Bürgerentscheid mehrheitlich für das Projekt ausgesprochen. Viele Nachbargemeinden sind allerdings dagegen. Darunter die Gemeinde Berg.

Der Gemeinderat hat gestern mit zwei Gegenstimmen seine Stellungnahme vom September verabschiedet. Laut dem Gemeinderat wäre der Solarpark abzulehnen, weil er dem Kriterienkatalog der Gemeinde nicht entspricht. Darüber hinaus könnten Wanderwege des Frankenwaldvereins nach dem Bau nicht mehr genutzt werden. Außerdem würden durch den Solarpark landwirtschaftliche Flächen in Issigau verloren gehen. Auch die Nachbarstädte Lichtenberg und Selbitz sind gegen den Solarpark.

(Symbolbild)