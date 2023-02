Solarpark in Holenbrunn: Wegweisendes Projekt für Wunsiedel geplant

In Selb soll auf dem Gelände der Kläranlage eine Photovoltaikanlage entstehen. In Wunsiedel ist ein neuer Solarpark im Ortsteil Holenbrunn geplant. In beiden Städten haben die Stadtratsmitglieder in dieser Woche die baurechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen.

Der Wunsiedler Bürgermeister Nicolas Lahovnik betont, wie wichtig dieser neue Solarpark im Ortsteil Holenbrunn ist:

mit der WUN H2 spielt Lahovnik auf den Elektrolyseur in Wunsiedel an, der derzeit keinen Wasserstoff produzieren kann. Das lohnt sich durch Nebenregelungen der Energiepreisbremsen nicht. Lahovnik sagt aber auch: Mit dem neuen Solarpark in Holenbrunn sollen auch die Bürger von günstigen Strompreisen profitieren können.