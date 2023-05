Solarpark, Finanzen und Bestattungswald: Stadtratssitzung am Abend in Wunsiedel

Spätestens seit der Energiekrise ist klar: Wir müssen den Ausbau erneuerbarer Energien schneller voranbringen. Die Stadt Wunsiedel möchte deswegen einen neuen Solarpark im Ortsteil Holenbrunn bauen. Das Projekt befindet sich aktuell in der Bauleitplanung, also in der Planungsphase. Am Abend (18 Uhr) ist der Solarpark auch nochmal Thema im Stadtrat:

…. so Wunsiedels Bürgermeister Nicolas Lahovnik.

Außerdem beschäftigt sich der Stadtrat mit der Schaffung eines Bestattungswaldes in Wunsiedel. Auch um Kreditbeschränkungen für die Jahre 2023 und 2024 soll es gehen.

