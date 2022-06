Solarpark bei Issigau: Erste Arbeiten starten

Durch den Krieg in der Ukraine und einem möglichen Gas-Stopp aus Russland, hat das Thema erneuerbare Energien eine ganz neue Brisanz erhalten. Doch für den Bau von neuen Windrädern und Solaranlagen fehlt dann oft noch die Akzeptanz der Bevölkerung.

So auch für den geplanten Solarpark bei Issigau. Wie berichtet, gab es sogar einen Bürgerentscheid dazu, der letztendlich pro Solarpark ausgefallen ist. Voraussetzung dafür war aber, dass die Projektplaner ihn von 75 auf 58 Hektar verkleinern. Gegenwind kam auch von Nachbargemeinden wie Naila, Selbitz und Lichtenberg. Insbesondere wegen der Hanglage am sogenannten „Frankenwald-Blick“. Nichtsdestotrotz sollen heute erste Arbeiten starten, berichten mehrere Medien übereinstimmend. Ziel ist es, dass die Photovoltaikanlagen bei Issigau Mitte kommenden Jahres ersten Strom erzeugen. Zuletzt hatte das Landratsamt Hof dem Bebauungsplan zugestimmt.