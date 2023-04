Solarkraft: Sandler setzt auf Anlage auf dem Werksdach

Bayern bleibt Deutschlands PV-Land Nummer 1, schreibt heute Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Knapp die Hälfte der Zuschläge für sogenannte Freiflächen-Photovoltaikanlagen entfallen nach der jüngsten Erhebung der Bundesnetzagentur auf Bayern.

Die Firma Sandler in Schwarzenbach an der Saale folgt dem Trend zur umweltfreundlichen Sonnenenergie. Für die eigene Energieversorgung installiert Sandler voraussichtlich ab Mitte des Jahres über 4000 PV-Solarmodule auf einem Werksdach. Damit soll eine Vliesstoffanlage tagsüber nahezu komplett mit eigenem grünen Strom versorgt werden, heißt es in einer Mitteilung. Zwei Millionen Euro investiert Sandler in die Anlage, weitere PV-Anlagen sollen folgen. Außerdem betont der Vliesstoffspezialist, dass bevorzugt das lokale und regionale Handwerk die Aufträge für die Installation bekommen soll.