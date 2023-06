Solarenergie für Selb: Größte Photovoltaikanlage der Stadt bei Erkersreuth

Ihr seht sie gerade überall auf Feldern, Dächern oder über Parkplätzen entstehen: Solaranlagen sind seit der Energiekrise nochmal mehr im Kommen. Beim Selber Ortsteil Erkersreuth soll in etwa einem bis eineinhalb Jahren auch eine sogenannte Photovoltaik-Freiflächenanlage stehen. Der Stadtrat hat jetzt das baurechtliche Verfahren angestoßen und die Flächennutzung der betroffenen Felder bei Erkersreuth entsprechend geändert – ein üblicher Schritt bis der Bau losgehen kann.

Träger ist die ZukunftsEnergie Nordostbayern, kurz ZENOB, mit Sitz bei den Stadtwerken Wunsiedel. Das bedeutet, der in Erkersreuth erzeugte Strom aus Sonnenenergie kommt auch bei Kunden in der Region an. Die Photovoltaikanlage soll etwa 80.000 Quadratmeter umfassen, das entspricht mehr als elf Fußballfeldern. Es ist damit die größte Anlage, die jemals in Selb gebaut wurde, sagt Oberbürgermeister Uli Pötzsch.

(Symbolbild)