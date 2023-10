Soko „Radweg“: Prozess wegen Kinderpornografie

Drei Jahre ist es her, dass der 24-jährige Daniel W. am Radweg in Bayreuth-Oberkonnersreuth ermordet worden ist. Die zuständige Sonderkommission „Radweg“ gibt es nicht mehr. Jetzt steht aber ein Mann vor Gericht, auf den die Soko damals aufmerksam geworden ist. Das berichtet der Kurier. Es geht bei dem Prozess nicht um den Mord, sondern um den Besitz von Kinderpornografie. Die Sonderkommision hat den 54-jährigen damals ins Visier genommen. Denn er hat sich bei Befragungen auffällig benommen und ist zu dem Zeitpunkt Nachbar des Mordopfers gewesen. Der Angeklagte verhalte sich psychisch auffällig und habe eine manisch-depressive Persönlichkeit. In der nächsten Verhandlung wird festgestellt, wie er den Zugriff auf kinderpornografisches Material genutzt hat und ob er wegen der manischen Phasen überhaupt schuldfähig ist.