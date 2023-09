Soko „Blume“: Ermittlungen in Lichtenfels abgeschlossen

Die Ermittlungen zum Fall des getöteten Mädchens in einem Wunsiedler Kinderheim sind nun abgeschlossen. Es läuft auf eine Anklage gegen einen 25-Jährigen aus dem Raum Wunsiedel hinaus – unter anderem wegen Vergewaltigung. Getötet haben soll die Zehnjährige allerdings ein elfjähriger Mitbewohner nach einem Streit. Er bleibt aufgrund seines Alters unbehelligt.

Zu einem weiteren spektakulären Fall in Oberfranken sind die Ermittlungen jetzt ebenfalls beendet: Im März ist eine Blumenhändlerin in Lichtenfels gewaltsam in einem Laden gestorben. Die Staatsanwaltschaft Coburg muss nun entscheiden, ob sie Anklage gegen einen Jugendlichen erhebt. Er sitzt seit März als Tatverdächtiger in U-Haft. Beim damals 17-Jährigen hatten die Ermittler ein Messer gefunden, die mutmaßliche Tatwaffe. Außerdem seine DNA-Spuren am Tatort.