Sohn erstickt: Urteil vor dem Landgericht Zwickau erwartet

Patrick und Lisa S. aus Elsterberg im Vogtland sollen ihren sechs Monate alten Sohn mit einem Kissen erstickt haben. Sie müssen sich seit Anfang November wegen des Verdachts des Totschlags und Unterlassung vor dem Landgericht Zwickau verantworten. Der Prozess soll heute (MO) fortgesetzt werden. Das Urteil könnte nach den Plädoyers noch am Vormittag fallen. Die Verhandlung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Grund: Das Gericht hat einen Zeugen vernommen, der unter 18 Jahre alt ist. Es handelt sich um die Tochter des Paares, die zum Tatzeitpunkt im Jahr 2017 vier Jahre alt war. Sie will die Tat mit angesehen haben. Patrick S. soll zwei bis drei Minuten lang ein Kissen auf das Gesicht seines Sohnes gedrückt haben. Angeblich um das weinende Kind ruhig zu stellen, so die Anklage. Der Vater hat die Vorwürfe zurückgewiesen.