Soforthilfe: Millionen für Unternehmen aus Oberfranken

Soforthilfe – für viele Unternehmer in Oberfranken die Rettung in den vergangenen Monaten seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Zusammen mit dem Konjunkturpaket und vergünstigten Krediten ist da ein ganz schöner Batzen Geld zusammengekommen.

Mehr als 146 Millionen Euro hat die Bezirksregierung an Unternehmen ausgezahlt. In den vergangenen Monaten sind knapp 40.000 Anträge eingegangen, 23.000 also mehr als die Hälfte, sind bewilligt und das in der Zeit von März bis Mai. Dann gibt es auch noch das Künstlerhilfsprogramm für Oberfranken. 275 Anträge hat die Regierung genehmigt und 650.000 Euro ausgezahlt. Dieses Hilfsprogramm läuft noch bis zum 30. September. Und bei der KfW sind allein aus Bayreuth über 160 Anträge eingegangen bei denen 36,5 Millionen Euro als Kredite bei den Unternehmen eingegangen sind.