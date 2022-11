Soforthilfe für Gaskunden: Das müssen ESM-Kunden beachten

Der Bund will Gas- und Wärmekunden in der aktuellen Energiekrise entlasten. Deswegen übernimmt er die Dezemberkosten für Gas. Davon profitieren private Haushalte sowie kleinere Unternehmen, die weniger als 1,5 Millionen Kilowattstunden Gas im Jahr verbrauchen. Die Energieversorgung Selb-Marktredwitz (ESM) wird diese Hilfe schnell und unbürokratisch umsetzen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Wer der Energieversorgung Selb-Marktredwitz eine Einzugsermächtigung erteilt hat, muss nichts machen: Die ESM zieht den Erdgas-Betrag von dem Abschlag ab, den sie für Energie sowie Trink- und Abwasser abbucht. Wer per Dauerauftrag oder monatlicher Überweisung bezahlt, kann die Zahlung im Dezember um den Erdgas-Abschlag reduzieren. Die genaue Höhe findet ihr auf der Jahresverbrauchabrechnung. Die solltet ihr im Oktober bekommen haben. Wer schon überwiesen hat oder den Zahlungsauftrag nicht mehr stoppen kann, braucht nichts weiter zu tun: Die ESM schreibt zu viel geleistete Zahlungen bei der nächsten Jahresabrechnung automatisch gut.