Söder zum kostenlosen Testen: Sehen, ob Kapazitäten reichen

München (dpa) – Bayern geht bei Corona-Tests bundesweit einen Sonderweg – doch angesichts von Laboren an der Belastungsgrenze erwägt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nun eine Anpassung. «Wir müssen jetzt sehen, ob bei steigendem Testaufkommen die Kapazitäten weiter ausreichen», sagte er in dem «Spiegel». In Bayern kann sich derzeit jeder ohne Anlass kostenlos testen lassen – allerdings meldeten Labore und Ärzte Engpässe.

Bayern sei ein Transitland, daher sei die offensive Teststrategie nützlich gewesen, sagte Söder. «Der Staat mutet den Bürgern viel zu, daher ist der kostenlose Test ein Service für die Bürger. Besorgte Menschen in Bayern haben das Angebot gern angenommen. Aber wir werden sehen, wie sich die Kapazitäten in den kommenden Wochen entwickeln», so Söder. «Jetzt müssen wir sehen, wie wir die nationale Teststrategie weiterentwickeln.» Wichtig sei, dass Deutschland gemeinsam handle. Wie das konkret aussehen soll, sagte Söder nicht.

In dem Doppelinterview zusammen mit dem Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sprach dieser sich gegen Tests ohne Anlass aus. «Wir können nicht beliebig viel testen, sondern müssen gezielt vorgehen», sagte Tschentscher. «Wer keine Symptome hat, muss in der Regel nicht getestet werden.»