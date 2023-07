Söder zu Reform: «Unzählige Krankenhäuser werden sterben»

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat scharfe Kritik an der geplanten Krankenhausreform der Berliner Ampel-Koalition geäußert. «Unzählige Krankenhäuser werden sterben», schrieb er am Montag im sozialen Netzwerk Twitter. Die Ampel-Regierung im Bund lasse die Krankenhäuser im Stich. «Sie macht eiskalten Strukturwandel zulasten des ländlichen Raums.»

Bayern hatte am Vortag bei der Abstimmung der Gesundheitsminister das einzige Bundesland gegen die vorgelegten Eckpunkte zur Krankenhausreform gestimmt, Schleswig-Holstein hatte sich enthalten. Die anderen 14 Bundesländern stimmten dem Konzept zu.

Aus Sicht von Söder führt die Reform zu einer «Zwei-Klassen-Medizin», da die medizinische Versorgung im ländlichen Raum nicht mehr finanziell gefördert werde und damit nicht mehr hochwertig sei. Demgegenüber investiere Bayern «massiv» in seine Krankenhäuser. Söder verwies in dem Kontext erneut auf die sogenannte Krankenhausmilliarde für Investitionen in Neubauten, Erweiterungen oder Sanierungen. Derzeit liegt die Förderung in Bayern aber noch deutlich unter der auch im CSU-Wahlprogramm versprochenen Milliarde.

Nach langem Ringen hatten sich Bund und Länder am Montag auf die Grundzüge der Krankenhausreform geeinigt. Unter anderem soll das Vergütungssystem mit Fallpauschalen geändert werden, um die Krankenhäuser vom finanziellen Druck zu entlasten, immer mehr Fälle zu behandeln. Sie sollen künftig einen großen Anteil der Vergütung schon für das Vorhalten von Leistungsangeboten bekommen. Die Reform könnte jedoch zur Folge haben, dass schwierige Behandlungen in ländlichen Kreiskrankenhäusern nicht mehr möglich wären. Unklar ist auch das Ausmaß der befürchteten Krankenhausschließungen.