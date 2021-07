Söder: Wir lassen niemanden allein

Schönau am Königssee (dpa) – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den vom Hochwasser betroffenen Menschen in Südostbayern Hilfe und Unterstützung zugesichert. «Wir lassen da niemanden allein, ganz sicher nicht», sagte Söder am Sonntagnachmittag in Schönau am Königssee. Unabhängig von in Aussicht gestellten Hilfen des Bundes werde man auch in Bayern überlegen, wie man helfen könne.

«Wir trauern um alle Opfer, wir beten mit den Angehörigen, wir wünschen allen, die noch betroffen sind, alles Gute», sagte Söder. Zudem dankte er den Rettungskräften, die Übermenschliches leisteten.

Mit Blick auf das Hochwasser im Westen Deutschlands sprach Söder von einer «absoluten Super-Katastrophe». In Relation dazu sei die Situation in Bayern nun zwar «sehr, sehr schlimm», wenn auch nicht ganz so dramatisch. Für die einzelnen Betroffenen sei es aber genau gleich schlimm. «Deswegen muss uns jedes Schicksal wertvoll sein.»

Söder mahnte, man müsse nun sowohl bei Klimaanpassungsmaßnahmen als auch beim Klimaschutz das Tempo beschleunigen. Bis 2040 wolle Bayern klimaneutral werden, «und da werden wir uns richtig anstrengen müssen dafür», sagte der CSU-Chef. Aber auch wenn Klimaschutz teuer sei: «Am Ende sind die Kosten des Nichtstuns viel, viel teurer.»

