Söder: Weiteres Vorgehen für Bayern

Das ist die Ansage von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Zwar verdoppeln sich die Infizierten-Zahlen aktuell nur noch im Schnitt alle 8,6 Tage, für eine Lockerung der getroffenen Maßnahmen, wie Ausgangsbeschränkungen und Geschäftsschließungen, sei es aber noch zu früh. Verlängern statt lockern ist das Motto von Söder, er orientiert sich am Handeln Österreichs und das Land ist Bayern rund drei Wochen voraus, so Söder. Auch über eine Maskenpflicht denkt die Staatsregierung nach. Über Ostern will sie Pläne entwickeln, wie es mit dem öffentlichen Leben in Bayern weiter gehen kann.