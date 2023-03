Söder und Aiwanger kritisieren Galeria-Eigner

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) haben den Eigentümer des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof, René Benko, und das Management kritisiert. Es bleibe ein «fader Beigeschmack», dass neben den vielen Ankündigungen und Hoffnungen doch die Sicherung der Immobilien das wichtigste Ziel gewesen sei, sagte Söder am Dienstag. Die Übernahme sei seinem Gefühl nach «nicht mit vollem Herzen» betrieben worden.

Aiwanger kritisierte – mit Blick auf Filialen, für die es in der Vergangenheit bereits Hilfen gegeben hatte – dass nicht die richtigen Schritte von der Konzernführung gemacht worden seien. «Es gehören bei einer Hilfsaktion auch zwei Seiten dazu. Nicht nur der Helfende sondern eben auch der, dem geholfen worden ist. Und das wurde eben zu einem Teil enttäuscht.»

Aiwanger geht von grob 1000 Betroffenen Mitarbeitern in Bayern aus. Er und Söder äußerten sich zuversichtlich, dass es angesichts des guten Arbeitsmarkts gelingen werde, neue Jobs für sie zu finden. Zudem geht der Wirtschaftsminister davon aus, dass ein Teil der Filialen «vielleicht unter neuer Fahne» weitergeführt werde. Dem Sender Antenne Bayern sagte er: «Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand gibt es aber durchaus auch andere Interessenten, die sich für die aufgegebenen Galeria-Filialen interessieren. Viele Standorte gerade in Bayern sind an und für sich durchaus attraktiv und könnten für andere Anbieter geeignet sein.»

Zudem sagte Aiwanger, er wolle Gespräche mit Kommunen und Management. Er könne sich durchaus vorstellen alle zusammen an einen Tisch zu bringen, um die Dinge zu klären. Am Montag war bekannt geworden, dass in Bayern 10 von 22 Galeria-Filialen geschlossen werden sollen.