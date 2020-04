Der sächsische Teil der Euroherz-Region hat den ersten Tag schon hinter sich, an dem eine Maskenpflicht in Geschäften und im ÖPNV gilt. Seit gestern (20.04.) ist klar: Auch in Bayern gilt diese Pflicht ab nächster Woche (27.April). Das hat Ministerpräsident Markus Söder gestern angekündigt. Auch für Eltern, deren Kinder in KITAS gehen, hat er eine Änderung verkündet:

so Söder bei seiner gestrigen Regierungserklärung.