Söder: «Schönste Weg in Berlin ist der nach Bayern»

München (dpa/lby) – Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat erneut Spekulationen zurückgewiesen, dass es ihn in die Bundespolitik zieht. «Der schönste Weg in Berlin ist der nach Bayern», sagte er der «Mittelbayerischen Zeitung» (Samstag). Das bleibe auch so. «Mein Platz ist im Freistaat.» Aber er schob hinterher: Um für Bayern etwas zu erreichen, müsse man auch in Berlin etwas durchsetzen können. «Nur zu fordern oder Presseerklärungen zu schreiben, reicht nicht.»

Söder hat in der Corona-Krise ausgesprochen gute Umfragewerte und ist auch deshalb immer wieder als Kanzlerkandidat im Gespräch. In Umfragen ist er der zweitbeliebteste Politiker nach Merkel und schneidet unter den Unionsanwärtern auf die Kanzlerkandidatur am besten ab.

Um den CDU-Vorsitz – und damit indirekt die Kandidatur – bewerben sich neben Friedrich Merz auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und der Außenpolitiker Norbert Röttgen.