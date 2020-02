Söder ruft CSU zu Neutralität in CDU-Personaldebatte auf

München (dpa) – CSU-Chef Markus Söder hat seine Partei aufgerufen, sich in der Debatte über den neuen CDU-Vorsitzenden und den nächsten Kanzlerkandidaten neutral zu verhalten. Alle drei Bewerber seien geeignet, die CSU solle deshalb keine Namen nennen, sagte Söder am Montag nach Teilnehmerangaben in einer CSU-Vorstandssitzung in München. Auch er selber wolle sich nicht festlegen, sagte er demnach.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte vor einer Woche auf eine Kanzlerkandidatur verzichtet und angekündigt, auch den Parteivorsitz abzugeben. Aus ihrer Sicht müssten CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur am Ende auch wieder in einer Hand liegen. Als aussichtsreichste mögliche Bewerber gelten der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Söder legt aber Wert darauf, dass die Entscheidung über den CDU-Vorsitz noch keine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur sei. Das Erste sei eine Entscheidung der CDU, das Zweite eine gemeinsame Entscheidung beider Unionsparteien.