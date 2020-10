Söder: Negatives Testergebnis für Menschen aus Risikogebieten bei Übernachtungen in Bayern erforderlich

Wer aus einem innerdeutschen Corona-Hotspot kommt, darf ab morgen (DO) an nicht mehr ohne negatives Corona-Testergebnis in bayerischen Hotels übernachten. Das hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder heute angekündigt. Das Beherbergungsverbot gilt für Reisende aus Gebieten, in denen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen aufgetreten sind. Welche Teile das sind, soll vom bayerischen Gesundheitsministerium noch bekannt gegeben werden. Söder betont, dass eine Testpflicht also für Urlauber gilt, die aus Risikogebieten nach Bayern kommen.