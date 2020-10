Söder: Nächste Woche wieder Corona-Beratungen mit Merkel

Bad Reichenhall (dpa) – Angesichts der wieder drastisch gestiegenen Corona-Zahlen soll es kommende Woche voraussichtlich wieder Beratungen aller Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geben. Das kündigte Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) am Freitag vor einem Treffen mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz an der bayerisch-österreichischen Grenze bei Bad Reichenhall an. Die Lage sei leider außerordentlich ernst. «Wir sind kurz vor einer exponentiellen Entwicklung», warnte der CSU-Vorsitzende. Man müsse deshalb über die «Eindämmungsstrategie» sprechen. Nach dpa-Informationen sollen die Beratungen am Mittwochnachmittag sein.

«Wir müssen uns jetzt sehr ernsthaft damit auseinandersetzen, wie es weitergeht in Deutschland», sagte Söder. Es gehe darum, wie man den weiteren Anstieg der Zahlen verhindern könne. «Ich mache mir da persönlich sehr große Sorgen.» Söder betonte: «Wir müssen jetzt einfach aufpassen, dass wir vernünftiges wirtschaftliches, soziales Leben erhalten können.» Man wolle keinen zweiten Lockdown.