Söder: Mehr Kontrolle für Maskensünder als für Parksünder

Nürnberg (dpa/lby) – Angesichts der hohen Corona-Zahlen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Kommunen aufgefordert, Maskenverweigerer stärker zu kontrollieren als Parksünder. Die Maske sei momentan deutlich wichtiger als die Kontrolle von Falschparkern, sagte der CSU-Chef am Montag nach einer Videoschalte des CSU-Vorstands in Nürnberg. «Deswegen ist es wichtig, dass sich da alle einbringen.» Diejenigen, die sich bislang sehr stark um Parksünder kümmerten, sollten sich nun auch mit «Maskensündern» beschäftigen – zuständig sind dafür vielerorts die Ordnungsämter.

In Regionen mit hohen Corona-Zahlen in Bayern gilt inzwischen automatisch eine striktere Maskenpflicht etwa auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen, in Schulen und auch am Arbeitsplatz.