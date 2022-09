Söder: Mehr Infektionen: Kine Überlastung der Kliniken

Es ist soweit: Von vielen sehnsüchtig herbeigewünscht, von anderen mit Skepsis betrachtet - in München wird erstmals seit Beginn der (…)

Es ist soweit: Von vielen sehnsüchtig herbeigewünscht, von anderen mit Skepsis betrachtet - in München wird erstmals seit Beginn der (…)

Nach zwei Jahren Zwangspause: Oktoberfest startet in München

Anstich – oder Ozapft? Ein Wegweiser fürs Oktoberfest

Wieso heißt es Ozapft is - und wie kommt man, ganz praktisch, aufs Oktoberfestgelände? Was ist ein Noagerl? Was ist gemeint, wenn (…)