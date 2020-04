Söder: Maskenpflicht in Bayern ab 27.04.

Im sächsischen Teil der Euroherz-Region gilt ja bereits seit heute die Maskenpflicht in Geschäften und im ÖPNV. Jetzt zieht Bayern nach. Auch hier gilt bald eine Maskenpflicht in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Ab kommender Woche sollen dort Mund-Nasen-Schutz oder auch Schals Pflicht sein. Das hat Ministerpräsident Söder im Landtag gesagt. Söder zog auch ein positives Zwischenfazit der bisherigen Corona-Maßnahmen. Alles, was wir beschlossen haben, hat funktioniert. Ohne diese Strategie wäre Bayern von Corona überfahren worden, hat Söder betont.