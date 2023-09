Söder macht Steuerpolitik auf dem Oktoberfest

Offiziell soll auf dem Oktoberfest der Wahlkampf in Bayern keine Rolle spielen. Trotzdem erhob Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kurz vor dem Anstich am Samstag in München eine politische Forderung. Die «Gastrosteuer» dürfe nicht erhöht werden: «Ich finde, Essen und Trinken ist eh schon zu teuer. Keine Erhöhung für Steuern auf Essen und Getränke», rief er den Menschen im Festzelt zu.

Traditionell feiert auch die Polit-Prominenz auf dem Oktoberfest. Neben Söder kam sein Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ins Schottenhamel-Zelt. Der Wirtschaftsminister war in den vergangenen Wochen wegen eines Flugblatts aus Schulzeiten und seines Umgangs damit unter Druck geraten. Aiwanger verzichtete auf einen Auftritt in Tracht – weil er noch andere Termine habe, sagte er. Auf der Wiesn zeigten sich auch SPD-Bundeschef Lars Klingbeil und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne).

Auf dem Oktoberfest legt Paragraf 46 der Betriebsvorschriften fest: Politische Veranstaltungen – einschließlich Wahlkampf – sind ebenso verboten wie Benefizveranstaltungen, Modenschauen und Meinungsumfragen. Auch Werbung ist nicht zulässig, ebenso wenig wie das kostenlose Verteilen von Werbegeschenken.