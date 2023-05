Söder macht sich für Industriestrompreis stark

Per Petition wollen die nicht im Bundestag sitzenden Freien Wähler von der Bundesregierung weitreichende Änderungen am (…)

Freie Wähler: Gebäudeenergiegesetz per Petition stoppen

Bayerns Grüne fordern Nachbesserung beim Heizen mit Holz

Auch in Neubauten muss nach Ansicht der Grünen in Bayern Heizen mit Holz rechtlich möglich bleiben. In einem Beschluss, der (…)