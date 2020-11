Söder: Jeder kann beim Kampf gegen Corona mithelfen

Berlin (dpa) – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Menschen in Deutschland aufgerufen, beim gemeinsamen Kampf gegen das Coronavirus mitzuziehen. «Jeder kann helfen, wirklich jeder», sagte Söder am Mittwochabend nach stundenlangen Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin.

Er rief etwa dazu auf, trotz gewisser Lockerungen an Weihnachten und Silvester nun nicht «die große Party zu feiern». Gerade Weihnachten solle in diesem Jahr eher ein «Fest der Familie» sein, erklärte er.

Die Verlängerung und Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen in den Dezember hinein bezeichnete Söder als notwendig. Der Erfolg der bisherigen Maßnahmen sei eben noch nicht so groß wie erhofft.

Söder warnte insbesondere auch vor einem drohenden Rückschlag durch die Weihnachtsferien. Deshalb gebe es auch die Bitte, Reisetätigkeiten zu unterlassen. Und er wolle auch nicht den Spaß und die Freude am Skifahren verderben – aber er könne sich etwa das massenhafte Anstehen an Liften und Gondeln eben nicht vorstellen.