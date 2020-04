Söder informiert: Forschung auch in Tirschenreuth

Durchhalten lohnt sich, mitmachen ist weiter gefragt. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder bei der heutigen Pressekonferenz. Er erklärt, dass in Bayern rund 100 Wissenschaftlicher und 70 Medizinstudenten jetzt ein Forschungsteam bilden. Das Virus besser zu verstehen, es effektiv zu bekämpfen und erfolgreich aus dieser Krise hervorzugehen – daran arbeiten sie, ergänzt Wissenschaftsminister Bernd Sibler. Es zeige sich aber, dass die Maßnahmen etwas bringen und die Kurve leicht abflache. Tirschenreuth ist unser Hotspot, so Söder. Auch Tirschenreuth wird deshalb in die Arbeiten mit einbezogen werden, so Söder. Er betont außerdem, dass sie sich dem Hotspot mit aller Kraft im täglichen Management widmen – was die Materialschutzversorgung und die Krankenhauskapazitäten betreffe, so Söder.