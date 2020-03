Söder in Pressekonferenz: Unterstützung für Landkreis Tirschenreuth

Fast 400 Corona-Fälle hat der Landkreis Tirschenreuth am Samstag gemeldet – heute liegt die Zahl sicherlich noch höher. Damit gilt der Landkreis, die Stadt Mitterteich im Speziellen, als einer der Hotspots der neuen Virus-Erkrankung in Bayern. Ministerpräsident Markus Söder hat heute Mittag in einer Pressekonferenz weitere Hilfen für eben diese Hotspots angekündigt.

Außerdem will der Freistaat mehr Atemgeräte und Schutzmasken in die schwer betroffenen Gebiete liefern und Infizierten dort ermöglichen, die Quarantäne in Reha-Kliniken zu verbringen. Für alle Regionen in Bayern sind außerdem die Ausgangbeschränkungen bis zum 19. April verlängert.