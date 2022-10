Söder in Mechlenreuth: Teilabschnitt des Ostbayernrings geht in Betrieb

Eine momentan viel diskutierte Frage ist, ob es im Winter zum einem Blackout – also flächendeckenden Stromausfällen – kommt. Bisher scheinen sich die Experten uneinig zu sein. In der Region wurde am Nachmittag ein wichtiger Schritt für die Versorgungssicherheit gemacht. In Mechlenreuth bei Münchberg ist der 51 Kilometer lange Teilabschnitt des Ostbayernrings in Betrieb gegangen. Der Ersatzneubau der alten Höchstspannungsleitung soll es ermöglichen, mehr erneuerbare Energien aus der Region ins Netz einzuspeisen. Bei der Inbetriebnahme war auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor Ort:

Söder hat noch einmal betont, dass auch Bayern die erneuerbaren Energien ausbauen müsse. In diesem Zusammenhang hat er unter anderem grünen Wasserstoff genannt und erneut die Vorreiterrolle der Stadt Wunsiedel hervorgehoben.