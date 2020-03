Söder in der Region: Helmbrechts und Hof sind Stationen

So kurz vor der Wahl am Sonntag in einer Woche kommt hoher Besuch in die Euroherz-Region. Ministerpräsident Markus Söder kommt nach Helmbrechts. Dort soll er sich mit Vertretern des oberfränkischen Handwerks treffen, hießt es von der Handwerkskammer für Oberfranken. Zusammen geben sie den offiziellen Startschuss für die Millionen-Investitionen fürs Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Hof geben. Handwerkskammer-Präsident Thomas Zimmer:

Das Projekt kostet 15 Millionen Euro. Die Veranstaltung ist bei der Firma Sell in Helmbrechts. Vorher/Momentan ist Söder bei der gemeinsamen Tagung des Bayerischen und Sächsischen Kabinetts im Hofer Rathaus. Dort ist unter anderem auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer dabei.