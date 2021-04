Söder hofft auf Entscheidung der K-Frage in dieser Woche

Berlin (dpa) – Die finale Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Union könnte nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder in den nächsten Tagen fallen. In zehn Tagen sollten sich CDU und CSU «spätestens» entschieden haben, ob Söder oder CDU-Chef Armin Laschet bei der Bundestagswahl im Herbst als Kanzlerkandidat ins Rennen gehe. «Ich denke, es ist in dieser Woche sogar möglich, eine Entscheidung gemeinschaftlich zu treffen», sagte Söder am Sonntagabend im ZDF.

Söder betonte, dass beide Bewerber auch nach der Entscheidung in ihren Ämtern gut zusammenarbeiten müssten: «Eines ist klar, die beiden Parteivorsitzenden müssen auch nach dieser persönlichen Entscheidung am Ende gemeinschaftlich eng zusammenarbeiten.» Er und Laschet «müssen, wir werden am Ende gemeinsam zusammenarbeiten».

