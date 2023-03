Söder: Heizungstausch-Pläne sind gegen Eigentümer gerichtet

CSU-Chef Markus Söder hat wegen der anhaltend hohen Energiepreise seine Forderung nach einer Gas-Förderung in Deutschland und (…)

IG Metall demonstriert mit Söder gegen zu hohe Strompreise

Die Industriegewerkschaften sehen wegen der hohen Strompreise in Deutschland Hunderttausende Jobs in Gefahr. In der Stahl-, Chemie- und (…)