Söder: Grenzschließung wichtiger Baustein gegen Corona

München (dpa) – CSU-Chef Markus Söder hat die Grenzschließung als wichtigen Baustein für den Schutz der Bevölkerung in Deutschland bezeichnet. Ziel aller Maßnahmen sei es, die Entwicklung der Neuinfektionen zu verlangsamen, sagte der bayerische Ministerpräsident am Sonntagabend in den ARD-«Tagesthemen».

«Wir müssen jetzt alle Möglichkeiten ergreifen, um den schlimmen Ausbruch zu verhindern.» Klar sei aber auch, dass ein garantierter Schutz nicht möglich sei. Eine formelle Ausgangssperre in Bayern werde es zunächst nicht geben, fügte Söder hinzu.

Auch um allen Corona-Patienten eine «bestmögliche Versorgung» im Krankheitsfall zu gewährleisten, sei die Grenzschließung wichtig, betonte Söder. Der Tourismus und damit alle Neueinreisen von Menschen müsse gestoppt werden, dagegen müsse aber der Warenverkehr zur Sicherung der Lebensmittelversorgung aufrechterhalten bleiben. Dies sei eine existenzielle Aufgabe.

Die Coronavirus-Krise sei der «größte Stresstest der vergangenen Jahrzehnte», sagte Söder. «Jeder, wirklich jeder ist aufgefordert, nicht nur an sich zu denken», betonte er. «Wir können durch diese Krise kommen, aber wir müssen alle zusammenstehen und jeder seinen Beitrag leisten.»